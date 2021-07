La collection optique Infinity View (vue à l’infinie), signée Silhouette accueille de nouvelles créations pour un style toujours décontracté.

Disponibles à la fin du mois d’août, ces montures ultralégères se caractérisent par des faces colorées translucides ou dégradées, réalisées en SPX+, le matériau breveté de Silhouette, et des branches aux tonalités contrastées. Grâce à ce matériau, ces modèles sont indéformables, anallergiques et anti UV.

« La face et les verres correcteurs se rejoignent pour former une unité homogène sans aucune transition visible ou tangible. […] La dernière collection présente un meulage classique en biseau tandis que la charnière à pression offre une facilité de manipulation », précise le fabricant. Toujours au niveau technique, et pour accroître le confort, une zone flexible est modélisée dans les branches en titane. Ces dernières sont d’ailleurs ajustables et peuvent être raccourcies.

Infinity View se décline en 4 formes de faces et une grande palette de couleurs pour répondre aux exigences esthétiques des hommes et des femmes.