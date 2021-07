Novacel ne compte pas attendre la rentrée pour ajouter des nouveautés à son catalogue. Le verrier vient en effet d’annoncer qu’il sera le premier en Europe à proposer le nouveau Transitions Xtractive New Generation, dès le 1er août prochain.

Présenté par Novacel comme « le verre le plus puissant de la catégorie photochromique », il remplacera à terme l’ancienne génération de verre Xtractive. « Seul verre photochromique à atteindre une teinte de catégorie 2 en voiture », il se teinte jusqu’à une catégorie 3, même à des températures élevées.

En termes de protection, il filtre 100 % des UV, comme tous les produits de la gamme Transitions, mais affiche également une bonne protection contre la lumière bleue, en la filtrant sur son pic le plus nocif pour la rétine à 415 nm.

A partir du mois d’août, Transitions Xtractive New Generation sera disponible dans 3 indices (1,5, 1,6 et 1,67) en brun gris et Graphit Green (en verres de fabrication). Novacel promet une disponibilité sur l’ensemble de la gamme, dont les verres de stock, avant la fin de l’année.