Malgré la situation sanitaire, le Tour de France a connu une édition 2021 pour le moins haletante. Les partenaires de la Grande Boucle ont également pu compter sur une forte participation des spectateurs. Parmi eux, Krys était pour la première fois impliqué pour la vision et l’audio.

Le Tour de France 2021, qui a vu la victoire de Tadej Pogacar, a été marqué, selon les équipes de Krys par « une ferveur populaire de nouveau au rendez-vous, après une année marquée par une crise sanitaire sans précédent ».

Krys a félicité Tadej Pogacar, maillot blanc et vainqueur du Tour de France par la voix de Jean-Pierre Champion, directeur général de Krys Group : « En parrainant le maillot blanc, nous nous engageons aux côtés des espoirs du cyclisme. Mais cette année, plus que jamais, cela va bien au-delà du cyclisme, c’est un message d’encouragement adressé aux jeunes Français en les incitant à croire en eux et à faire preuve d’audace pour révéler leur potentiel et voir leur avenir avec optimisme. A l’image de Tadej Pogacar qui signe pour sa deuxième participation un magnifique exploit. Nous lui souhaitons le même parcours sportif que les grands champions auxquels il succède. »

Les animations proposées par l’enseigne autour de la vue et de l’audition ont également connu une forte adhésion du public. Les équipes du Bus de la Vue et de l’Audition ont effectué 2 173 tests sur les 12 étapes. Au total, depuis 2016, plus de 6 000 tests visuels et auditifs ont été réalisés.

Pour la première fois, Krys a organisé également l’opération « l’Étape en Blanc », le 6 juillet dernier. Les spectateurs étaient invités à porter le maillot blanc “L’étape en Blanc – Porter la Jeunesse” pour permettre de financer des heures de soutien scolaire en faveur de l’AFEV (Association de la Fondation étudiante pour la Ville). Au total, un crédit de 30 000 heures de soutien scolaire a été remporté par l’association pour des collégiens et lycéens.

Crédit photo : ASO – Romain Laurent