La rédaction de L’OL [MAG] ferme ses portes le temps des congés estivaux. Nous reviendrons dès la semaine du 16 août pour vous informer quotidiennement de l’actualité du secteur et de la profession.

La rentrée et les mois qui suivront verront-ils un apaisement de la crise sanitaire ou un pic de cette 4ème vague épidémique, largement attribuée au variant Delta ? Comme l’année dernière, une forte incertitude pèse sur les prochaines semaines. Depuis le début de la crise, la filière a cependant montré sa capacité d’adaptation et de résilience, qui lui a permis de renouer rapidement avec la croissance et qui, quel que soit le contexte, lui assurera un avenir pérenne. Autre élément encourageant : à l’heure où nous écrivons ces lignes, le Silmo confirme sa tenue du 24 au 27 septembre, au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, dans son format historique. Sa baseline est éloquente : « Retrouvons l’émotion du réel ». Cette édition du Mondial de l’Optique, avec ses rencontres, ses nouveautés, ses innovations, sera un signal fort de rebond pour le secteur et marquera les retrouvailles de ses acteurs.

Quelques jours avant, l’obligation vaccinale sera vraisemblablement entrée en vigueur pour la profession. D’autres mesures seront peut-être prises pour limiter les conséquences de cette nouvelle vague, tant d’un point de vue sanitaire qu’économique. Bien sûr, la rédaction de L’OL [MAG] sera là pour vous tenir informés et ce, dès la semaine du 16 août.

En attendant la reprise, n’hésitez pas à nous liker sur Facebook et à nous suivre sur Twitter. Toute l’équipe vous souhaite un excellent été et vous remercie de votre fidélité.