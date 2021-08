Baptisée Metaform, la technologie de fabrication de verres à nanostructure de Shamir ouvre la voie, selon le fabricant, à une nouvelle génération de verres correcteurs sans compromis sur les caractéristiques optiques, physiques et aux traitements (apposés généralement sur la surface) intégrés dans la structure du produit.

Metaform fusionne les fonctions de Preform, qui associe les caractéristiques optiques et physiques de n’importe quel verre dans un processus de thermoformage 3D, respectueux de l’environnement. Preform intègre un film optique utilisé dans les industries automobiles, aéronautiques et spatiales, particulièrement résistant aux impacts pour un verre aux propriétés améliorées. D’après Shamir, ce verre est jusqu’à 18 fois plus résistant et jusqu’à 40 % plus fin et plus léger (verres négatifs) que des verres de fabrication standard. Par ailleurs, sa fabrication consomme moins d’eau, d’énergie et de produits chimiques.

Selon Yagen Moshe, PDG de Shamir Optical Industry, la technologie Metaform est une révolution dans le secteur au même titre que l’a été le Freeform. Elle a été développée en collaboration avec avec Satisloh et sera d’abord lancée au Portugal avant d’être déployée sur les différents sites Shamir dans le monde, au cours du second semestre 2021.