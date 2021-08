Le partenariat entre Kering Eyewear et Zeiss Sunlens a récemment donné naissance à de nouveaux verres plus respectueux de l’environnement.

Les deux entreprises, qui collaborent depuis plusieurs années, franchissent un nouveau pas dans la réalisation de produits écoresponsables. Leur partenariat vient de déboucher sur le développement de verres solaires à l’empreinte carbone notablement minimisée. Ces verres intègrent une part importante de matériaux biosourcés. Leur processus de fabrication, qui utilise entre autres de l’électricité renouvelable, bénéficie d’ores et déjà de la certification RedCert, dont le référentiel couvre l’évaluation des critères de production durable et celle des émissions de gaz à effet de serre. Ils s’inscrivent dans la démarche écoresponsable de Zeiss (qui souhaite atteindre la neutralité carbone pour toutes ses activités en 2025) et de Kering (qui travaille depuis 2017 sur les matériaux ecofriendly).

Ces nouveaux verres seront progressivement introduits dans les modèles solaires de toutes les marques du portefeuille de Kering Eyewear et ce, dès les collections automne-hiver 2021.