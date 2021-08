Après les chiffres d’EssilorLuxottica, ceux publiés par Safilo pour la même période, à savoir le premier semestre 2021, affichent également une belle progression. Un nouveau marqueur positif pour le secteur de l’optique lunetterie en cette période de pandémie. Passage en revue des principaux chiffres.

Le deuxième trimestre 2021 a été marqué par des ventes en forte hausse pour un montant de 259,4 millions d’euros. Comme il apparaît difficile de comparer ces chiffres avec la même période en 2020, alors que le monde entier connaissait de nombreux confinements, il convient donc de les rapprocher de ceux de 2019 dans un environnement économique plus proche. A taux de changes constants, la progression s’établit à 9,4 % par rapport à 2019.

Sur le premier semestre 2021, les ventes ont généré un chiffre d’affaires de 510,7 millions d’euros, là aussi en hausse de 7,7 % par rapport à 2019.

Pour le groupe, ces performances s’expliquent en partie par la croissance enregistrée en Amérique du Nord (+50,6 % par rapport à 2019), mais aussi l’arrivée des dernières licences dans le portefeuille de Safilo (Levi’s, David Beckham, Missoni, Ports, Isabel Marant et Under Armour). Notons également un développement marquant des achats en ligne : au premier semestre 2021, les ventes en ligne de Safilo ont représenté 13,6 % du chiffre d’affaires total du groupe.

Angelo Trocchia, directeur général de Safilo s’est naturellement félicité de ce « rebond significatif de l’activité par rapport à l’année précédente et bien au-dessus des niveaux atteints au premier semestre 2019 » et s’est montré serein pour les mois à venir : « Les résultats du premier semestre 2021 et la poursuite des tendances positives du début du troisième trimestre nous permettent de regarder avec optimisme les perspectives de croissance pour l’année en cours et consolident notre ambition de dépasser dès 2021 les niveaux d’activité d’avant la pandémie en 2019. »