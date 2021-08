Avec sa dernière collection, Etnia Barcelona célèbre l’esprit festif qui nous a tant manqué ces derniers mois. Pour cela, le lunetier espagnol n’a pas eu besoin d’aller très loin : il s’est inspiré des endroits « les plus iconiques du Raval, le quartier le plus vivant, culturel et cosmopolite de Barcelone ».

Cette nouvelle collection se compose de 5 modèles solaires oversize « inspirés du psychédélisme d’une Barcelone qui ne dort jamais et qui incarnent l’enthousiasme, la joie et le rythme de la ville ». On retrouve ainsi des formes géométriques en acétate qui jouent avec des couleurs franches, souvent superposées pour des contrastes saisissants. Le choix des équipes d’Etnia Barcelona s’est ainsi porté sur des coloris comme l’ivoire, le turquoise, l’orange, le rouge ou le violet associés avec des havanes, marrons, bleus et verts.

Pour exprimer cet esprit festif, la campagne qui met en scène les modèles de la collection Mambo a été réalisée dans le quartier du Raval. Certains clichés ont par exemple été réalisés au Paloma, un club mythique qui a connu les plus grandes fêtes depuis sa naissance dans les années 20.