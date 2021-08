Le verrier soutient le documentaire Gogo de Pascal Plisson, réalisateur césarisé, qui retrace l’histoire de la plus vieille écolière du monde.

Le film, qui sortira en salle le 1er septembre, relate le parcours atypique de Priscilha Sitienei, une kényane nonagénaire qui va entrer à l’école à l’âge de 90 ans. Quand elle était enfant, l’école lui était interdite. Scandalisée de voir que ses propres petits-enfants n’y allaient pas, elle s’y est inscrite pour servir d’exemple, alors même qu’elle était analphabète, avec l’ambition de décrocher son diplôme de fin de primaire.

En tant que partenaire financier du film, Zeiss reversera l’intégralité des dividendes perçus à l’association Hélène Keller International, qui lutte contre la cécité et la malnutrition dans le monde. « Porteur de valeurs fortes sur l’éducation, le film aborde en filigrane l’importance d’avoir une bonne vue pour pouvoir apprendre et progresser. Un message essentiel auquel Zeiss a souhaité s’associer pour continuer de sensibiliser le grand public sur la nécessité de prendre soin de sa santé visuelle. En devenant partenaire du film GOGO, Zeiss réaffirme également son engagement et sa volonté d’aider les populations les plus fragiles à bénéficier d’une bonne vue », argumente le fabricant.