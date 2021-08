Aujourd’hui, les fabricants utilisent les outils numériques pour tenir leurs clients informés, mais également pour leur proposer de nouvelles fonctionnalités afin de faciliter leur activité au quotidien. C’est le cas d’Opal qui vient de mettre en ligne la nouvelle version digitale du catalogue Owlet.

Après avoir réalisé une nouvelle segmentation des 6 lignes de la collection Owlet en début d’année, Opal propose aujourd’hui sur son site opal-pro.fr le catalogue de la marque. Comme dans la version papier, ils pourront y découvrir l’ensemble des nouveautés de la gamme, mais également commander tous les produits en un clic.

Opal insiste également sur d’autres fonctionnalités comme l’ajout des références directement dans le panier, une navigation facile et rapide grâce aux onglets et sommaires cliquables et enfin, la possibilité de partager et / ou de télécharger le catalogue.