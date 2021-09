Monovid Focal se positionne comme la nouvelle référence du verre unifocal en affranchissant les porteurs de toute « gymnastique oculaire » , selon Leica Eyecare.

Ce nouveau verre free-form utilise la technologie hybride Tri-Atoric : la surface du verre est entièrement personnalisée en fonction de la puissance du verre, des données personnelles du porteur, de sa monture et de la convergence théorique des faisceaux lumineux. La face concave du verre est segmentée en trois grandes zones de vision dans chaque méridien (vertical et horizontal). Chaque zone de vision est constituée d’une multitude de rayons de courbures différents : toutes les focales des rayons lumineux se placent ainsi au centre de la rétine, quelle que soit la position du regard. « Que le regard fixe un objet en vision de loin ou observe un objet en vision de près, les rayons lumineux sont focalisés en un seul et unique point. L’œil n’est plus dans l’obligation de produire un effort pour focaliser l’ensemble des rayons lumineux », explique Leica Eyecare.

Monovid Focal est disponible dans les indices 1.5, Trivex, 1.6, 1.67 et 1.74, ainsi que dans plusieurs matériaux : Ultra Violet Material, Eye Safety Material, Transitions et Polarisant. Ce verre est proposé avec les traitements Aquadura Vision et Aquadura Vision Pro. Il bénéficie des garanties authenticité, traitements, rayure, casse et vol. Comme tous les verres de prescription Leica Eyecare, ce produit est fabriqué en France, à Château-Thierry (02), sur le site de Novacel, qui le présentera au Silmo pour une commercialisation dès le 1er octobre.