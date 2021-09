Annulées en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, les animations de prévention visuelle et auditive signent leur grand retour dans chacune des villes étapes de l’édition 2021, du 30 août au 4 septembre.

Cette 30ème édition du Tour Auto verra donc le retour du Village Prévention qui proposera au grand public « plusieurs animations de sensibilisation afin de faire prendre conscience au public qu’une bonne vision et audition participent à une conduite en toute sécurité ». Il s’installera plus précisément dans les villes de Beaune, Aix-les-Bains, Valence, Nîmes et Nice, arrivée du Tour Auto après 1 930 km.

Des opticiens Optic 2000 et audioprothésistes Audio 2000 proposeront aux visiteurs des tests visuels et auditifs. Pour les enfants, les choses seront plus ludiques avec au programme des quiz sur l’œil, l’oreille et le fonctionnement de l’ADN, avec l’AFM-Téléthon. Sans oublier le minitour avec ses petits bolides à conduire sur un circuit fermé, qui remporte toujours un grand succès.

Bien entendu, le Village Prévention respectera les mesures sanitaires en vigueur contre la propagation du Covid-19.