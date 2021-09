Du 2 septembre au 27 octobre, les magasins de l’enseigne proposent une nouvelle fois les Jours Krys et offrent une 2ème paire de lunettes de marque à leurs clients. Pour soutenir cette opération, le réseau s’appuie sur un dispositif TV combinant ses deux derniers spots.

Pour aider les porteurs à choisir leur monture, les opticiens Krys s’appuient désormais sur une appli baptisée LeVisagismeSelonKrys. Celle-ci intègre l’écart pupillaire, la hauteur des oreilles, des pommettes et du nez pour déterminer la forme la plus adaptée. Cette étape du parcours client de l’enseigne est complétée par la gamme de verres ultra-personnalisés à prix fixes Signature Krys, lancée en février dernier. Ce sont ces deux spécificités que le réseau met en avant dans la campagne TV qui soutient les Jours Krys. Depuis le 29 août, la marque rediffuse le spot #VerresSignatureKrys. Du 6 septembre et durant 5 semaines, le film #leVisagismeSelonKrys dévoilé en mars dernier sera diffusé et adapté en parallèle. Deux spots à redécouvrir ci-dessous.