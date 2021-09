Cette lentille à renouvellement 2 semaines est conçue pour offrir une performance visuelle optimisée et une adaptation précise aux presbytes.

Acuvue Oasys Multifocal promet le confort de la gamme Acuvue Oasys et intègre 100 % de paramètres optimisés selon l’âge et l’amétropie. Cette lentille associe trois technologies : Profil Optique Optimisé (comme 1-Day Acuvue Moist Multifocal) pour une vision claire et précise dans toutes les zones de vision, face arrière asphéro‐sphérique et agent hydratant intégré. Elle sera commercialisée dans l’Hexagone à partir du 6 septembre.

Le portefeuille Acuvue Multifocal, composé de la lentille journalière 1‐Day Acuvue Moist Multifocal et de la nouvelle lentille à renouvellement fréquent Acuvue Oasys Multifocal partage la même gamme de puissances et le même protocole d’adaptation. Les professionnels de la santé oculaire peuvent également utiliser l’e‐calculateur mis à leur disposition par Johnson & Johnson pour sélectionner les lentilles les mieux adaptées à leurs clients presbytes.