Depuis le 1er septembre et jusqu’au 17 octobre, 785 spots TV et 146 spots radio seront diffusés pour promouvoir le verre freinant la myopie développé par Hoya. Le fabricant espère plus de 140 millions de contacts.

Sensibiliser le grand public et les professionnels de la vision à la nécessité de prendre précocement en charge les 2,5 millions d’enfants myopes en France et de freiner leur myopie : tel est l’objectif d’Hoya, qui a lancé son verre MiyoSmart il y a un an dans l’Hexagone.

En télévision, un film sera diffusé sur TF1, M6, BFM TV et plusieurs chaînes de la TNT aux plus fortes heures d’audience, générant 124 millions de contacts en direct et 1,2 million en replay. Cette campagne TV (à voir ci-dessous), ciblée sur les parents d’enfants de moins de 15 ans, va toucher 74 % d’entre eux avec un taux de répétition de 4,4. En parallèle, la campagne radio devrait cumuler 17 millions de contacts. Selon Hoya, elle touchera 31 % des parents d’enfants de moins de 15 ans, avec un taux de répétition de 4. Cette opération sera aussi massivement développée sur les réseaux sociaux de Hoya Vision Care.