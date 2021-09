Ce verre progressif labellisé Origine France Garantie repose sur une nouvelle technologie brevetée qui rend les aberrations résiduelles moins perceptibles et prend en compte le ressenti réel du porteur, impliqué dans sa conception.

La technologie Insights développée par Nikon pour Presio Ultimate Set intègre trois éléments personnels :

les besoins du porteur avec un design cible optimisé en fonction de sa prescription, pour des champs visuels élargis ;

ses préférences en terme de sensibilité à l’astigmatisme résiduel, pour une localisation des aberrations la plus tolérable possible ;

ses habitudes visuelles avec une prise en compte du design des précédents verres, pour un confort immédiat sans effort d’adaptation.

L’application sur tablette Sensitivity App est utilisée lors du protocole de vente pour impliquer le porteur dans la création de ses verres. Elle intègre un test présentant une série d’images plus ou moins floues (en VP et en VL). Ces informations permettent à Nikon d’évaluer la sensibilité du porteur au flou. Cette application mesure aussi la distribution de puissance du précédent équipement et établit 3 nouveaux paramètres pour concevoir un verre unique : préférence en VL, préférence en VP et design antérieur. Au total, près de 429 millions de versions de Presio Ultimate Set sont possibles.