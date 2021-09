On connaît Drew Barrymore au cinéma, mais on le sait moins, l’actrice et réalisatrice a également lancé une marque de maquillage, Flower Beauty qui a connu un grand succès aux Etats-Unis.

La marque Flower affiche un positionnement clair : des prix doux, l’expression de messages positifs et l’innovation apportée aux produits. Ces valeurs de marque ont été déclinées dans notre secteur dans une collection optique créée par Atol les Opticiens et distribuée dans les magasins du réseau. Une collection qui se revendique comme colorée, optimiste, pleine de joie de vivre, apportant « une touche de fun à notre quotidien ».

En acétate et en métal, les modèles de la collection, commercialisés tous au prix de 129 euros, proposent un large éventail de formes et de coloris pour répondre à de nombreuses envies esthétiques.