Inutile de présenter Jean-François Rey, tant le célèbre créateur marseillais jouit d’une solide réputation internationale dans notre secteur. Il faut dire que 25 récompenses, dont 4 Silmo d’Or, sont venus récompenser le travail des équipes au fil des années.

Jean-François Rey, « à la suite d’une longue période de réflexion », a décidé de confier les clés de son entreprise à Walter Pirinoli, Dan Levi et Ralf Kmoch. 3 noms que les opticiens connaissent déjà puisqu’il s’agit des dirigeants du groupe européen fondé par le rapprochement de Visioptis et Visibilia en janvier 2020.

Selon le créateur, la décision a été motivée par « une vision commune dans la reprise de la Maison Jean-François Rey : celle de pérenniser les marques tout en préparant l’entreprise aux défis futurs ».

Joëlle et Jean-François ne quitteront pas l’entreprise pour autant puisqu’ils continueront de « gérer et soutenir l’équipe de création », dans un souci de continuité de concept, de design et de choix des couleurs. Trois aspects qui ont compté pour beaucoup dans le succès de la marque.

« Je suis profondément convaincu que les démarches entreprises seront les meilleures pour continuer à écrire la success story de la Maison Jean-François Rey que nous avons développée ensemble de manière à ce que mon héritage et ma contribution soient substantiels également pour les années à venir », a commenté Jean-François Rey.