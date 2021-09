Récemment présentée par Shamir sur le site Alpine Racing de Viry-Châtillon*, la technologie Metaform de fusion par thermoformage 3D donne naissance à des verres à nanostructure aux propriétés optiques et physiques améliorées, sans les compromis habituels.

La mise au point du process Metaform, réalisée en partenariat avec le fabricant de matériel industriel optique Satisloh, a nécessité 6 ans de R&D. Une de ses particularités est d’intégrer le traitement antireflet – nommé Glacier M – dans la structure du verre, contrairement aux traitements classiques, appliqués par superposition à sa surface. Le process de fabrication par thermoformage 3D ajuste et fusionne rapidement une couche nanostructure multifonctionnelle (appelée Preform) à la courbure freeform du verre. Preform est une pellicule combinant une structure de traitement antireflets et un film optique très résistant utilisé dans l’horlogerie, l’aviation ou l’automobile. « Cette fusion crée des matériaux composites dans les différents indices de réfraction et leurs assure de nouvelles propriétés optiques et mécaniques exceptionnelles », assure Shamir.

Des verres fabriqués en 5 minutes

Selon le fabricant, les verres Metaform sont jusqu’à 18 fois plus résistants que ce qu’exige la norme FDA (ils résistent à l’impact d’une boule d’acier de 1,6 kg tombant de 23 m de haut, alors que la norme FDA n’exige qu’une hauteur de 1,28 m). Ils sont aussi plus fins (leur épaisseur est jusqu’à 40 % inférieure à celle des verres classiques) et les anneaux de Newton sont notablement réduits pour plus d’esthétisme. Enfin, ce process de fabrication est réalisé jusqu’à 98 % plus vite qu’un cycle de traitement classique, il ne prend que quelques minutes. Dès leur lancement, ces verres pourront donc être livrés à J+2 et le seront à J+1 en 2022, quand la technologie Metaform (déjà testée sur 100 000 verres) sera intégrée au site de Shamir France à Collégien (Seine-et-Marne). Le tout sans compromis sur la qualité grâce, notamment, au contrôle continu en amont de la production en masse de la couche Preform. Côté responsabilité environnementale, ce nouveau process réduit de 95 % la consommation d’eau, de 90 % celle d’électricité et nécessite moitié moins de produits chimiques.

Les verres Metaform seront commercialisés à partir d’octobre dans les indices 1.6, 1.67 et 1.74 (blanc, polarisant ou Transitions) et dans des géométries variées : 4 familles de progressifs (dont Autograph Intelligence), verres de proximité (Computer ou Workspace), unifocaux individualisés (Smart SV III As Worn) ou à soutien accommodatif (New Relax).

*Shamir Optical Industry et l’écurie Alpine F1 Team ont noué un Partenariat Performance Optique dont le but est d’améliorer les performances visuelles des équipes Alpine. Le verrier s’est doté de 2 unités mobiles : l’une embarque du matériel de réfraction, l’autre est un laboratoire de production de verres Metaform. Ce dispositif a permis de délivrer 60 équipements optiques sur le stand Alpine F1 Team, en quelques heures, lors du grand prix des Pays-Bas. L’expérience se poursuit actuellement en France à Viry-Châtillon au sein de l’usine moteurs du Groupe Alpine, où les employés sont testés et équipés. Il s’agit du « 1er laboratoire de performance visuelle jamais créé en F1 », se réjouit Shamir.