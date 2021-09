On connaît tous l’offre Tchin Tchin d’Afflelou, qui permet aux porteurs d’acquérir une deuxième paire de lunettes pour un euro de plus. L’enseigne d’optique vient de la rendre disponible sur sa collection Magic.

Depuis plusieurs années, la collection Magic d’Afflelou connaît un beau succès dans les magasins de l’enseigne. Incarnée par Sharon Stone et Alice Taglioni, cette collection se caractérise par une paire de lunettes qui se modifie grâce à un système de clips en fonction des besoins visuels (solaire, conduite de nuit, protection contre la lumière bleue des écrans, polarisant, etc.). Les 180 références disponibles pour hommes, femmes et enfants sont commercialisées entre 119 et 199 euros.

Pour cette rentrée, Afflelou a décidé d’appliquer sur cette collection son offre promotionnelle Tchin Tchin, rebaptisée pour l’occasion Magic Magic : les porteurs qui achèteront une Magic en première paire pourront acquérir un deuxième équipement dans la même collection pour un euro de plus.

Pour informer le grand public, une campagne à la télévision, dans la presse, sur Internet et les réseaux sociaux, ainsi qu’en communication locale a débuté le 12 septembre dernier.