Le groupe L’Amy Luxe a annoncé avoir fait l’acquisition des actifs de la marque Von Arkel.

Créée en 2015, Von Arkel est une marque de luxe suisse qui commercialise des collections optiques et solaires. Les produits se différencient par des charnières présentées par L’Amy comme de « vraies prouesses techniques inspirées de la virtuosité des mouvements horlogers. Technicité, fiabilité et durabilité prouvées dans le temps, sobriété et précision, rigueur et élégance sont les valeurs nobles qui ont inspiré Von Arkel ».

La marque intègre donc le portefeuille de L’Amy Luxe pour occuper le segment du luxe « précision et essentialité ». On retrouve à ses côtés, les collections Henry Jullien qui incarnent l’artisanat d’exception et McLaren Vision qui représentent l’innovation et la performance.

Si les visiteurs du salon retrouveront quelques modèles de la marque sur le stand L’Amy Luxe au Silmo 2021, la société entend relancer les collections « au cours du premier semestre 2022 sur les grands marchés mondiaux ».