Les lunettes Oxo sont les premières à être fabriquées à partir de Greenfib, une matière 100 % naturelle et recyclable. La collection est manufacturée à Oyonnax dans l’Ain.

Le Greenfib a été inventé par l’opticien Luc Menetrey, qui souhaitait rendre les montures plus durables. Brevetée depuis 2011, cette matière est composée d’un dérivé de l’huile de ricin, de poudres minérales et de farines végétales. Conçue en Bretagne et en Nouvelle Aquitaine, elle peut être réutilisée 3 fois pour fabriquer une nouvelle monture. Les lunettes Oxo sont labellisées Origine France Garantie. La collection, qui comprend 18 formes et 21 coloris, est mise en avant dans un univers mixte et intergénérationnel, avec des ambassadeurs de tous âges et styles évoluant dans un environnement où la nature est omniprésente.

« Cette nouvelle marque Oxo colle à ce qu’Ecouter Voir veut être », explique Arthur Havis, directeur général de l’enseigne, en rappelant que tous ses bénéfices sont réinvestis dans l’économie sociale et solidaire. « Nos magasins déclinent nos quatre valeurs : responsable, solidaire, transparent et collaboratif. Ces critères sont renforcés dans le sourcing de notre offre, avec l’écoresponsabilité des produits, la traçabilité et la valorisation du savoir-faire français », ajoute Daniela Dalla Valle, directrice générale déléguée d’Écouter Voir. A côté de la ligne Juste, la marque Oxo s’inscrit ainsi dans la trajectoire du réseau, dont l’objectif est de proposer plus de 50 % de produits écoresponsables dans son offre globale d’ici 2023.

Ecouter Voir compte 750 magasins. L’enseigne a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 506 millions d’euros. Elle revendique un taux de notoriété de 23,2 % et 8 % de parts de marché en optique (10 % en audio).