Arrivée en 2015 dans le portefeuille de Safilo, la licence Givenchy s’apprête à changer de lunetier pour intégrer le catalogue de Thélios.

Givenchy et Thélios, la coentreprise née du rapprochement entre Marcolin et LVMH, ont en effet annoncé leur partenariat pour la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation au niveau mondial des collections de lunettes Givenchy à compter du 1er janvier 2022. Ce rapprochement n’est pas en soi une grande surprise quand on sait que la Maison de mode appartient au groupe LVMH depuis 1988.

Thélios promet que le travail se fera « main dans la main », avec Matthew M. Williams, le directeur artistique de Givenchy pour mettre « en avant la vision du créateur pour la Maison à travers la création de produits innovants ».

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Thélios, une entreprise qui introduit de nouveaux standards dans l’industrie de la lunetterie grâce à son savoir-faire italien et sa distribution sélective. Nous sommes convaincus que cette nouvelle alliance nous portera à développer des lunettes à la fois exceptionnelles et innovantes qui donneront à Givenchy une nouvelle dimension dans cette catégorie de produits », a déclaré Renaud de Lesquen, président-directeur général de Givenchy.

La première collection Givenchy par Thélios est annoncée pour le printemps 2022. Elle sortira au mois de janvier et sera commercialisée dans les boutiques et sur le site de la griffe et à travers un réseau « très sélectif de détaillants et d’opticiens Thélios à l’échelle internationale ».