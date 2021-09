Le syndicat LEOO (Les entreprises de l’optique ophtalmique) a mis en ligne la plateforme www.manufacture.tours pour développer les visites d’entreprises dans la filière et faire découvrir la fabrication des montures, verres et lentilles de contact aux professionnels.

Avec le site www.manufacture.tours, LEOO veut rendre visible et accessible les opportunités de visites d’entreprises proposées par la filière optique française. Une centaine de créneaux sont disponibles sur les 3 prochains mois. Ouverte aux professionnels (opticiens, orthoptistes, ophtalmologistes, collaborateurs en magasin, en groupement ou en centrale, distributeurs, créateurs ou journalistes), cette plateforme se positionne comme un guichet unique pour découvrir les 22 fabricants de verres, montures et lentilles qui proposent des visites de leur entreprise, connaître les créneaux disponibles et les réserver.

« Envie de comprendre ‘comment ça marche’, de voir ce que signifie concrètement ‘made in France’ en optique ? Les entreprises participantes s’engagent à faire découvrir les processus de fabrication mais aussi les coulisses du design, de la R&D ou encore de la logistique. Une expérience unique pour porter un autre regard sur les lunettes et les lentilles, et informer au mieux les consommateurs sur ces produits », explique LEOO.

Afin de garantir l’accueil des visiteurs dans les meilleures conditions, les entreprises participantes se sont engagées à respecter la vocation pédagogique de ces visites, à se conformer à la règlementation anti-cadeaux pour les publics concernés et à disposer de toutes les assurances nécessaires.