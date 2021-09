Cette rentrée 2021 rime avec reprise de nos habitudes, retour total ou partiel au bureau, reprise de la voiture ou du vélo, pause déjeuner au soleil avant l’arrivée de l’automne. C’est cette période qu’a choisi Transitions Optical pour lancer la nouvelle vague de sa campagne “La lumière sous contrôle”.

A partir du 2 octobre prochain, les porteurs de lunettes qui retrouvent les problèmes liés aux changements de luminosité et d’environnement verront très certainement la nouvelle vague de la campagne du spécialiste des verres photochromiques.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Transitions a décidé de frapper fort avec 4 semaines de diffusion non-stop du spot en TV (sur les chaînes du groupe TF1, BFM TV, L’équipe TV ou encore 6play) et sur le web (Facebook, Instagram, Youtube et des bannières sur des sites de fortes audiences jusqu’à la fin du mois de novembre).

Selon les estimations, 145 millions de contacts seront générés et près de 80 % des clients verront le spot plus de 6 fois. Pour Transitions, il s’agit d’un « dispositif idéal pour garantir une réelle mémorisation, susciter de l’intérêt et des visites en magasin ».

Pour un relais de la campagne dans les points de vente et convertir les visites en achats, Transitions a développé différents outils d’aide à la vente pour les opticiens : formations, outils de merchandising et de démonstration, vidéos, quizz de sensibilité à la lumière, essais virtuels, etc.