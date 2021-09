En ce mois de septembre, Benoît Jaubert a pris ses fonctions en tant que directeur général du groupement Optic 2000 qui rassemble Gadol et les enseignes Optic 2000, Audio 2000 et Lissac. En 2020, on comptait 1 148 magasins Optic 2000 (797 M€ de CA), 210 centres Audio 2000 (38 M€) et 233 magasins Lissac (111 M€).

« Je suis enthousiaste de rejoindre le groupement Optic 2000 dans un moment clé de son évolution. Ma priorité est de m’appuyer sur mon expérience dans un secteur compétitif avec un réseau très puissant afin d’accélérer la croissance des enseignes du groupement Optic 2000 », a indiqué le nouveau directeur général.

Il pourra en effet s’appuyer sur son expérience en tant que directeur commercial chez Fnac-Darty, après un parcours de plus de 10 ans au sein de cette seconde entité, dont il est devenu directeur général en 2016. Il a également exercé, dans ce groupe, des fonctions de directeur Exploitation en charge des activités magasins intégrés et franchisés, du B to B et de la supervision des activités en Suisse. Diplômé de l’Essec, il a débuté sa carrière en accompagnant le lancement d’Eurostar comme directeur de la distribution de 1992 à 1996, avant de rejoindre France Telecom Multimedia en tant que directeur des opérations jusqu’en 1998, année de son entrée chez Darty.

Ses objectifs au sein du groupement Optic 2000 sont clairement identifiés : consolider le leadership des enseignes, gagner des parts de marché, accélérer la digitalisation, déployer des services et développer l’audioprothèse, véhicule de croissance à long terme.

Olivier Padieu, le président du groupement Optic 2000 a accueilli cette nomination en ajoutant : « Nos enseignes doivent rester au cœur de la vie des Français dans un marché qui se transforme. Benoît Jaubert les accompagnera dans leurs stratégies de croissance, d’innovation et de digitalisation ».

Photo : Benoît Jaubert et Olivier Padieu