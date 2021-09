Le très attendu Silmo 2021 a ouvert ses portes ce matin au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Les acteurs du secteur s’y rejoignent enfin après 18 mois de crise sanitaire. Retour sur cette première journée qui marque les retrouvailles de toute la filière.

C’est aujourd’hui que le secteur de l’optique retrouve « l’émotion du réel », selon la baseline du Mondial de l’Optique, qui se déroule jusqu’au 27 septembre. Cette édition réunit quelque 400 exposants qui, depuis ce matin, font découvrir leurs nouveaux produits et services aux professionnels du secteur, ravis de se retrouver dans la convivialité et l’esprit d’innovation. Pour cette première journée, les entreprises se réjouissent non seulement de la tenue du salon, mais aussi de la qualité du visitorat, avec des professionnels particulièrement impliqués reçus majoritairement sur rendez-vous.

Vivez ou revivez en images cette première journée du Silmo du renouveau :