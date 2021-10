Le GEIE Eyes-Road publie un abécédaire pédagogique pour accompagner tous les professionnels de la filière optique dans l’usage de l’EDI et les inviter à utiliser toujours plus ce mode de communication entre eux.

Ne plus avoir peur de l’EDI : tel est l’objectif de l’Abécédaire EDI by Eyes-Road qui, sur 60 pages, explique tous les termes, expressions et concepts utilisés dans les échanges de données, de « avis de livraison » à « zéro papier ». Téléchargeable gratuitement via un formulaire dédié sur le site du GEIE, mais aussi disponible en version papier sur Amazon, cet ouvrage espère « démystifier définitivement cet affreux acronyme (qui signifie échanges de données informatisées, ndlr) pour faciliter davantage le déploiement, l’utilisation et enfin l’ancrage de l’EDI dans l’optique ». Il est destiné à tous les acteurs de notre secteur : opticiens, fournisseurs, étudiants… A ce jour, il a été téléchargé plus de 400 fois, par des opticiens dans 39 % des cas.

Sa publication s’inscrit dans la démarche militante d’Eyes-Road qui, depuis sa création il y a presque 20 ans, œuvre à convaincre les professionnels des atouts de l’EDI au quotidien : le GEIE organise, par exemple, des rencontres régulières avec les équipes commerciales de ses clients fournisseurs pour les familiariser aux bénéfice de l’EDI ; un service d’assistance a par ailleurs été mis en place pour aider les 160 lunetiers adhérents de la plateforme à concevoir des catalogues électroniques ; Eyes-Road développe également, pour les utilisateurs de la plateforme IDDIC, des webinaires ainsi que des tutoriaux vidéo sur différents sujets pratiques impliquant l’EDI, comme la méthode pour distribuer un catalogue. Le GEIE travaille en parallèle sa visibilité sur les réseaux sociaux, où il rassemble plus de 4 800 abonnés.

Notons que l’application IDDIC développée par Eyes-Road est aujourd’hui le référent concernant le stockage et la diffusion des fichiers OPTOLPP (200 à ce jour). D’ici la fin de l’année, les développements liés à la mise en conformité RGPD de la plateforme seront achevés, ce qui lui ouvrira la voie au statut « Eyes-Road Compliant GDPR ». A ce jour, plus de 16 000 opticiens (dont 14 300 en France) sont connectés à la plateforme, qui compte 266 adhérents/clients (dont 213 industriels). Entre octobre 2020 et septembre 2021, quelque 11,5 millions de commandes électroniques ont été traitées, ce qui représente une augmentation de 19 % par rapport à 2019.