Comme les plus grandes griffes de mode, Vuarnet vient récemment de dévoiler le nom de celui qui occupera désormais le poste de directeur créatif de la marque. Il interviendra notamment sur les collections solaires.

Boramy Viguier est né en banlieue parisienne. Après avoir étudié la mode au Central Saint Martins, à Londres et des stages chez Craig Green et Alexander McQueen, il revient en France en 2013 pour intégrer le studio de création de Lanvin Homme. Il crée sa marque en 2018 et atteint la demi-finale du LVMH Prize et la finale du prix de l’Andam (Association nationale pour le développement des arts de la mode), l’année suivante.

Pour Vuarnet, Boramy Viguier travaillera sur les lignes de vêtements, naturellement, mais également la ligne de lunettes solaires. « Il sera chargé de la conception de vêtements techniques de montagne, ainsi que de Vuarnet 1957, intégralement fabriquée en France, s’inspirant des archives de la maison. Il concevra également les collections de lunettes sportives et lifestyle de la marque », détaille Vuarnet.

Boramy Viguier a expliqué son choix en précisant que Vuarnet évoque « la montagne française, un art de vivre alpin poétique et hédoniste. La montagne qui fait appel à la transcendance et au recueillement ». La marque représente « une maison mythique française avec laquelle j’ai une relation sentimentale. Son héritage et son savoir-faire font d’elle une référence dans l’univers de la montagne. J’aime que cette marque ait eu une relation privilégiée avec des personnalités historiques que j’aime beaucoup : Miles Davis, Romy Schneider, Jeff Bridges dans The Big Lebowski ».