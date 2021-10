Après Optikid et Les lunetiers sportifs, la centrale Luz Optique & Audio lance Un Dixième+, un concept mettant en avant l’expertise en basse vision et pathologies rétiniennes.

Un Dixième+ se présente comme une nouvelle réponse aux besoins de basse vision, fréquemment associés à la seule vision de près. L’approche de ce concept est à l’inverse construite autour des 3 visions : vision de loin dynamique, vision de loin statique et vision de près.

Ce programme de spécialisation s’appuie sur 4 piliers :

un cycle de formations afin d’acquérir l’expertise et les bonnes pratiques pour la prise en charge des patients touchés par la basse vision (dont le nombre, estimé aujourd’hui à 2 millions en France, ne cesse de croître) ;

une équipe de délégués à l’information médicale pour accompagner l’opticien sur le terrain médical et paramédical, notamment avec les relations prescripteurs ;

un pack de démarrage composé de produits et de solutions sur-mesure indispensables à avoir en tant qu’expert ;

des supports de communication et des outils marketing pour communiquer localement et faire connaître son expertise auprès de tous (patients de tous âges, aidants, ophtalmologistes, orthoptistes…).

Avec Un Dixième+, les opticiens Luz pourront, selon la centrale, « répondre à un réel enjeu de santé publique, renforcer leur expertise en tant qu’opticiens conseils de tous les yeux, se différencier localement des concurrents et des grandes enseignes, se positionner sur un marché encore très peu exploité par la profession, créer des liens forts avec tous les prescripteurs et apporter un savoir-faire attendu par les ophtalmologistes et les orthoptistes ». A date, une quinzaine d’adhérents ont déjà suivi la formation du concept.