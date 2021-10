Dimanche soir, 10 octobre, il sera quasiment impossible pour les téléspectateurs de passer à côté de la nouvelle campagne Zeiss. Le film de marque L’héritage sera en effet diffusé autour de 20 heures sur TF1, France2, France3, France5, M6, TMC, BFM et LCI pour marquer le début d’une campagne de publicité massive.

Suite à ce passage, 2 semaines de diffusion sont programmées sur les mêmes chaînes dont 86 % en prime time et à 80 % sur les chaînes historiques. Zeiss a décidé d’y ajouter la radio le matin et le soir (heures des plus grandes écoutes) à partir du 17 octobre sur les ondes de France Inter, RMC, RTL et Europe 1.

Si lors de la première vague en juin dernier 123 millions de contacts ont été générés, Zeiss attend aujourd’hui plus de 80 millions de contacts supplémentaires avec ce dispositif radio et TV.

Il ne faut pas oublier les visionnages en ligne et replay sur Youtube, les plateformes MyTF1 et France.tv, ainsi que des encarts sur des sites web.

Le kit anti-buée prend le relais

A partir de la fin du mois, c’est le kit anti-buée, dont 1,2 million d’exemplaires ont été vendus l’hiver dernier, qui reviendra sur le devant de la scène, à travers un parrainage de la météo de France 2 à 20 heures jusqu’au 28 novembre, de l’affichage dans 24 gares lors des 3 premiers week-ends de novembre et pendant deux semaines sur les lignes 1 et 14 du métro parisien, sans parler des actions en ligne. Enfin, de nombreux parrainages de programmes sont prévus jusqu’en mars 2022 : Ciné Dimanche et Basique sur France2, les météos de France 2 et France 3 ou La grande librairie sur France 5.

Cette campagne pourra également être relayée chez les opticiens. C’est d’ailleurs sur ce point qu’insiste Nicolas Sériès, président de Zeiss France : « En combinant les médias les plus puissants aux heures de plus grandes audiences, cette campagne Zeiss sans précédent contribuera à attirer les porteurs de lunettes chez nos opticiens partenaires ! Nous les invitons d’ailleurs à s’approprier nos campagnes via de nombreux outils à leur disposition : vidéos, kits PLV, services sms/emailing consommateurs… »