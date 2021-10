Comme chaque année, en parallèle de la Journée mondiale de la vue, l’Asnav (Association nationale de l’amélioration de la vue) organise en France les Journées de la Vision, qui se dérouleront du 14 au 23 octobre.

Pendant cette opération, les opticiens partenaires de l’association proposent des tests de vue gratuits à tous les adultes de plus de 16 ans. En tant que professionnels de la vision, ils apporteront également conseils et informations pour répondre aux interrogations de tous les membres de la famille.

Plus que jamais, cette édition 2021 revêt une importance particulière : après deux confinements, de longues périodes de télétravail et d’expositions aux écrans, les yeux de tous les membres de la famille ont été soumis à rude épreuve.

Les Journées de la Vision 2021 apparaissent en cette période comme un bon moyen de faire le point sur sa vue ou son équipement actuel. Cette opération devrait en particulier répondre aux attentes des jeunes de 16 à 24 ans, qui se disent prêts à 91 % à faire contrôler leur vue, s’il s’agit d’un test simple et rapide près de chez eux. Sans parler de la gratuité, un critère cité par 78 % des sondés (Baromètre de la Santé Visuelle Asnav – Opinion Way). On sait tous les difficultés financières rencontrées par les étudiants depuis le début de la crise.

La listes des opticiens qui participent aux Journées de la Vision 2021 est disponible à l’adresse : https://cmavue.org/opticien-partenaire