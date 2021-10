Tous les créateurs de lunettes ne choisissent pas uniquement les coloris de leurs montures pour des raisons esthétiques. VM L’Atelier en est le parfait exemple avec le lancement récent de son concept Rainbow Flag.

Comme son nom l’indique, ce concept reprend les couleurs présentes sur le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBT+. Les 6 couleurs sont réparties sur deux modèles pensés comme « un millefeuille multicolore à l’esthétique aérien » (vert, bleu et violet sur la première déclinaison, rouge, orange et jaune sur la seconde). La face, qui combine pourtant plusieurs fines feuilles colorées ne pèse que 3 grammes et est associée à des branches en pur titane pour un poids total de 16 grammes.

VM L’Atelier utilise la technique d’impression 3D par frittage de poudre de polyamide haute résolution avec un brevet de coloration exclusif garantissant la protection aux UV évitant ainsi toute décoloration. La marque est également labellisée Optic For Good, validant ainsi son engagement environnemental. Autre point à noter : si d’habitude les lunetiers font preuve d’engagement solidaire dans la santé visuelle, VM L’Atelier a choisi de reverser une partie des ventes du concept Rainbow Flag, à la fondation Le Refuge, qui offre un hébergement temporaire aux jeunes victimes d’homophobie ou transphobie, notamment de la part de leur famille.