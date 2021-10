Marchon et Lacoste viennent d’annoncer le renouvellement « à long terme, sur plusieurs années », sans en donner le nombre exact, de leur accord de licence mondial pour les collections de lunettes optiques et solaires de la marque au crocodile.

Le contrat porte sur la conception, le développement, la production et la distribution des montures Lacoste. Ce renouvellement qui prolonge le partenariat initié en 2011 vient confirmer « l’alliance solide entre les deux sociétés », indique Marchon. Rappelons que la marque française figure en très bonne place dans le portefeuille du groupe américain : en effet, au fil des années, le succès des lignes principales a donné vie à de nombreuses collaborations comme les collections de lunettes Novak Djokovic et Roland-Garros et le parrainage des tournois de tennis The Miami Open et Rolex Shanghai Masters.

A l’annonce de ce renouvellement, Nicola Zotta, président et PDG de Marchon Eyewear a indiqué que « Lacoste représente un pilier essentiel de notre portefeuille mondial Lifestyle, et nous sommes convaincus que nos équipes continueront à créer des offres de lunettes qui font progresser l’activité de Lacoste ». Même enthousiasme chez Lacoste où les collections de lunettes sont loin d’être une simple gamme d’accessoires supplémentaire : « Les lunettes sont une catégorie importante pour notre marque, qui complète parfaitement la silhouette Lacoste en termes de style, d’innovation et de créativité. Nous avons de grandes ambitions dans cette catégorie, où notre marque de mode sport a beaucoup de potentiel » a ajouté Catherine Spindler, Chief Brand Officer de Lacoste.