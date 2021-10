Dans leur grande majorité, les griffes de mode proposent à la vente sur leur site leur collection de vêtements et d’accessoires. En ce qui concerne notre secteur, seules les gammes solaires étaient jusqu’ici présentes sur les sites des Maisons. Chanel est allé plus loin et propose désormais également les montures optiques.

Si vous naviguez sur le site e-commerce de Chanel, vous remarquerez que l’onglet Lunetterie ne se limite plus seulement au solaire. La griffe vient en effet d’ajouter l’intégralité des montures optiques à sa boutique en ligne, disponible en Europe et au Royaume-Uni.

Concrètement, les internautes trouvent bien entendu des photos des modèles sous tous les angles, quelques informations descriptives sur la monture et une fonctionnalité d’essayage virtuel pour faire leur choix. Payées en ligne, les montures sont livrées avec des verres de démonstration. La griffe invite ensuite les clients à utiliser le store locator « afin de trouver un opticien qui pourra s’occuper de la mise à la vue de vos lunettes Chanel » tout en précisant que « les revendeurs Chanel agréés auprès desquels le client peut se procurer des verres correcteurs et / ou des services sont des entités tierces indépendantes. En achetant des lunettes et / ou des services auprès d’un revendeur Chanel agréé, le client reconnaît que Chanel n’assume aucun risque et / ou responsabilité à cet égard ». Une facture de la monture achetée en ligne est fournie afin de « permettre de réaliser les démarches nécessaires aux remboursements auxquels vous êtes potentiellement éligibles. Vous êtes responsables de ces démarches », ajoute Chanel.

Si Chanel connaît le succès avec cette nouvelle possibilité, d’autres griffes la suivront-elles en reprenant la main sur la distribution de leurs montures optiques ou Chanel restera-t-elle un cas isolé ? A suivre…