Depuis le 20 septembre, Codir a ajouté à son catalogue 3 nouveaux verres certifiés Origine France Garantie, puisque conçus et produits dans son usine de Bazainville (78). Des nouveautés « qui concrétisent une nouvelle fois la démarche d’innovation de la filiale logistique et industrielle de Krys Group et son engagement pour relocaliser la production des verres à très haute valeur ajoutée dans son usine ».

Les trois nouveautés sont : Impulsion 2, un verre conçu pour le confort des porteurs connectés et actifs de 18 à 45 ans ; Quadralis, un verre pensé pour une adaptation réussie des nouveaux presbytes et Audace Astral, un verre dédié aux forts amétropes qui n’ont plus à choisir entre confort et esthétisme.

Pour ce dernier, Codir a mis au point « un procédé de fabrication reposant sur un principe d’asphérisation sur-mesure des verres. Réalisée en fonction de la correction mais aussi de la monture choisie par le porteur, cette technologie réduit significativement l’épaisseur du verre et apporte un bénéfice esthétique visible ».

Ces lancements conjoints s’inscrivent « dans la stratégie de Krys Group visant à investir massivement dans Codir afin d’accroître sa capacité de production et d’innovation made in Ile-de-France. » Comme l’explique Christophe Lallau, directeur général de Codir : « Nos équipes sont sans cesse à l’écoute des exigences des porteurs de lunettes pour prendre en considération leurs nouvelles attentes et besoins. Le lancement de ces 3 nouveaux verres illustre pleinement cet engagement et la capacité de notre groupe à multiplier les innovations pour mettre son savoir-faire unique au service de la santé visuelle des Français. »