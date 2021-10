Pour sa collection automne-hiver 2021-2022, David Beckham a choisi de puiser dans ses origines pour définir le style des montures. Après Paris et Miami, Londres « incarne pleinement l’esprit britannique et intemporel des lunettes de David Beckham ».

Cette saison, la collection propose ainsi des formes optiques et solaires élégantes et intemporelles, indissociables de l’image du gentleman. Les déclinaisons de couleurs évoluent également dans une palette sobre et élégante (noir, gris, brun, écaille). C’est d’ailleurs cet esprit que l’on retrouve dans la campagne réalisée par Matthew Brookes « inspirée par l’imagerie emblématique de stars de cinéma légendaires ».

« Londres est sans doute l’une des meilleures villes du monde », explique David Beckham. « La ville est chargée d’histoires, l’architecture est intemporelle et les rues iconiques . […] Je suis extrêmement fier d’être londonien et c’est la passion que j’ai pour ma ville natale qui est à la base de ma nouvelle collection ».