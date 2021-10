En 2021, Nikon a massivement communiqué auprès du grand public, que ce soit avec “Tout commence par un détail” ou “Le coup d’œil”. Alors que débute la dernière phase de communication jusqu’à la fin de l’année, Nikon dresse déjà un premier bilan.

« Depuis le lancement de sa nouvelle campagne Tout commence par un détail, et l’activation de la campagne Le coup d’œil, la marque a touché près de 40 millions de Français, chacun y ayant été exposé en moyenne une dizaine de fois, soit l’équivalent de 400 millions de contacts.

Résultat, Nikon s’impose indéniablement comme la marque consommateur qui continue à séduire de plus en plus de Français.

Pour continuer à convaincre de plus en plus de consommateurs, nous finissons l’année en beauté avec un plan de communication puissant qui couvrira l’ensemble du dernier trimestre, avec toujours un seul objectif en ligne de mire : soutenir la fréquentation en magasin grâce à la désirabilité de notre marque », explique Céline Torracinta, directrice marketing de BBGR et Nikon Verres Optiques.

Un dispositif complet jusqu’à la fin de l’année

Cette dernière phase comprend la diffusion depuis le 16 septembre, du spot « Tout commence par un détail » dans le tunnel de pub des matchs de Ligue 1, diffusés par Amazon Prime Video. Selon les estimations de NPA Conseil, 1,4 million d’abonnés Amazon Prime auraient souscrit à l’option ligue 1. Pour Nikon, il s’agit avant tout « d’associer la marque à des moments porteurs d’émotions, tout en bénéficiant d’une visibilité accrue ».

En parallèle, du 18 octobre au 7 novembre, de nombreuses diffusions sont programmées sur différentes chaînes de la TNT, dont celles du groupe TF1 et du 18 octobre au 30 novembre, en replay sur les chaînes du groupe M6 et les programmes à fortes audiences de MyTF1.

Le 14 octobre dernier, à l’occasion de la Journée Mondiale de la vue, Nikon a habillé de ses couleurs le site lemonde.fr, plus précisément autour de sa série de vidéos “Le coup d’œil”, qui répond aux grandes questions sur le thème de la vue.