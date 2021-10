Wim Wenders, le réalisateur de Paris, Texas, des Ailes du désir ou de Buena Vista Social Club (pour ne citer que quelques exemples) signe la dernière campagne publicitaire automne-hiver 2021 de Ferragamo.

Ce n’est pas la première fois que le célèbre cinéaste s’intéresse à notre secteur. Il avait déjà réalisé en 2015 un court-métrage pour Persol. Cette saison, il met en lumière la dernière collection de la Maison Ferragamo pour laquelle il a réalisé un film tourné à Milan et un portfolio d’images, où apparaissent entre autres les nouvelles solaires de la griffe.

Selon Ferragamo, elles « incarnent une combinaison unique de style intemporel et avant-gardiste. La silhouette ovale, linéaire et soignée, est caractérisée par des verres qui forment toute la face avant, y compris le pont, tandis que de fines bordures métalliques sont appliquées à l’avant et à l’arrière et reliées à des branches tout aussi fines, assorties à la couleur de la face avant ». Le logo est gravé discrètement au laser sur le verre droit et sur les branches.

Au niveau des coloris, ces lunettes jouent la carte de l’unicité entre la monture et les verres sur des teintes pastel comme l’azur, le lilas, le gris ou alors le contraste avec une monture couleur menthe associée à des verres gris.