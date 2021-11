Le magazine Capital a publié, comme chaque année, son palmarès des enseignes dans 8 grandes catégories. L’une d’elles, « Santé et bien-être », contient la sous-catégorie “Opticiens”. Découvrez le top 5.

Le sondage réalisé par Statista depuis 2016 pour Capital porte sur plus de 2 400 enseignes dans 140 secteurs. Les consommateurs interrogés sont invités à noter : l’attention des vendeurs, l’expertise professionnelle et le souhait de recommander la marque à son entourage. La note de l’enseigne est exprimée sur 10. Pour l’optique, les 5 enseignes qui se distinguent cette année sont : Vision Plus (avec la note de 8,4/10), Lissac (8,25/10), Optical Discount (8,19/10), Krys (8,00/10) et Lynx Optique (7,94/10).

Pour l’audition, le podium de cette année accueille en 1ère place Ecouter Voir (7,89/10). L’enseigne mutualiste est suivie d’Audilab et de Krys Audition, qui ont obtenu la même note de 7,53/10.

*Enquête menée par sondage en ligne auprès de 20 000 Français du 6 mai au 28 juillet 2021. Les résultats sont présentés sous la forme de moyennes sur 10. Un top 2 est établi pour les sous-catégories dans lesquelles le nombre d’entreprises recensées est inférieur à 10, un top 3 quand il est inférieur à 20 et un top 5 au-delà.