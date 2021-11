Avec ce troisième volet, cette campagne autour de Varilux devrait totaliser plus de 710 millions de contacts sur l’année.

Lancée en début d’année, la communication du verrier met en avant la marque Varilux avec pour objectif d’activer la fréquentation des magasins partenaires Essilor. Le nouveau spot TV (à voir ci-dessous) insiste sur la précision de vision et les transitions fluides entre les zones de VP et VL offertes par les progressifs Varilux, portés ici par un architecte. Avec ce film, la marque capitalise aussi sur la synergie avec Transitions, en soulignant la vision ultra nette procurée par les verres en intérieur comme en extérieur. « Nous affirmons à nouveau notre raison d’être auprès des consommateurs : les accompagner chaque jour dans leur santé visuelle. Cette année est vraiment exceptionnelle en termes de média : rien qu’avec Varilux, nous allons totaliser près de 710 millions de contacts », se réjouit Marie-Aude Lemaire-Motel, directrice marketing et communication d’Essilor France.

La campagne, qui a débuté le 18 octobre, sera diffusée jusqu’au 24 décembre avec une présence en TV jusqu’au 12 décembre (sur TF1 en prime time autour de programmes à forte audience – JT, Koh Lanta, Danse avec les stars – ainsi que sur TMC, LCI, BFM, Canal+, C8, RTL et l’Equipe TV). Cette visibilité est complétée par une présence sur les plateformes MyTF1 et 6Play, ainsi que sur des sites à forte consultation : Les Echos, Le Monde, Le Figaro, Doctissimo, Medisite, E-Santé… Enfin, afin d’encourager le trafic dans les points de vente, une importante campagne est menée sur Facebook et Instagram avec un ciblage qualitatif des presbytes. Des outils de communication dédiés sont mis à la disposition des opticiens partenaires Essilor, pour les aider à bénéficier des retombées de la campagne (PLV, annonces presse, mailings personnalisés…). Ces supports peuvent être commandés sur la plateforme MyEssicom.