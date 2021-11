Octika, qui se revendique comme « le leader de la monture 1ère et 2ème paire en France », célèbre ses 20 ans d’existence. Pour faire face à son développement, l’entreprise ajoute un hangar supplémentaire et modernise sa logistique en ce début de mois de novembre.

Toujours dirigée par Stefano Cinquegrana, son fondateur, la société Octika vend aujourd’hui plus de 10 000 montures quotidiennement. Pour répondre sereinement à la demande grandissante des opticiens, l’entreprise a mis en place un plan de modernisation technologique (logistique, digital et force de vente). Concrètement, Octika a réalisé l’agrandissement et la digitalisation de sa logistique avec l’achat d’un second hangar de 1 500 m2, lui permettant de doubler son stock de montures en franchissant le cap des deux millions. Outre le développement de nouvelles collections, cette infrastructure rendra « encore meilleures les conditions de travail de notre équipe logistique en lui fournissant des outils à la pointe de la technologie et en permettant de recruter de nouveaux salariés », explique Nicolas Favale, directeur logistique d’Octika.

Le planning prévoit l’inventaire annuel, le transfert du stock et l’installation de la logistique dans ce nouveau hangar du mercredi 10 au samedi 13 novembre 2021 inclus. Durant cette période, si les opticiens pourront continuer à passer normalement leurs commandes, elles ne seront traitées et envoyées qu’à partir du lundi 15 novembre.