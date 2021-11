Alors que l’automne ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices quant aux cas de Covid et que le port du masque est loin de disparaître totalement de nos vies, Zeiss a lancé sur le mois de novembre une nouvelle vague de communication sur son “Kit Anti-buée”.

Après une campagne de marque en télévision et radio en octobre, Zeiss a choisi d’accentuer sa communication sur son produit antibuée avec le retour du froid et le port du masque en hiver. Un problème que rencontrent quotidiennement les porteurs de lunettes.

24 gares en France (de Brest à Cannes, en passant par Lille, Strasbourg ou Lyon) accueilleront pendant les trois premiers week-ends du mois de novembre des messages décalés comme « Voici la dernière publicité que vous lirez avec de la buée sur vos lunettes » ; « Si vous n’êtes pas descendu à la bonne station, ce produit est fait pour vous » ; « Liberté, égalité, pas de buée ».

A partir du 10 novembre, les mêmes messages se déploieront cette fois dans des affichages 4×3 dans 244 stations du métro parisien et des affiches adhésives sur les portes palières des lignes automatiques 1 et 14.

En télévision, Zeiss parraine jusqu’au 28 novembre, la météo de France 2 juste avant le JT de 20 heures. Enfin, sur le web, des vidéos sont programmées sur YouTube, le site Météo-France, la plateforme de replay France.tv et des posts sponsorisés sur Facebook et Instagram.

Pour le fabricant, « grâce à ce maillage national et ce format qui interpelle dans des lieux où masque et lunettes ne font pas bon ménage, de nombreux porteurs seront poussés chez les opticiens partenaires Zeiss ». Ces derniers trouveront d’ailleurs dans leur espace client des vidéos et visuels de la campagne, ainsi qu’un kit complet de PLV.