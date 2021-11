Un sondage BVA pour la Fondation April* évalue le regard des Français sur notre système de santé. Ses résultats montrent que les patients sont attachés à la complémentarité AMO/AMC, ainsi qu’à leur liberté de choix.

Publiée dans l’attente du rapport de HCAAM qui planche sur les différents scénarios envisageables pour le système de soins, l’enquête BVA/Fondation April montre que les trois quarts des Français pensent que celui-ci devra être réformé pour faire face aux défis à venir (développement des maladies graves ou chroniques, dépendance, risques de pandémie…) : 58 % estiment qu’il devra être adapté et 18 % qu’il devra être complétement transformé. Alors que l’hypothèse d’une « grande sécu », qui signifierait la disparition des complémentaires santé, est sur la table, seuls 12 % des sondés jugent que le financement des dépenses de santé doit être supporté exclusivement par l’Assurance maladie : pour 67 %, ce financement doit rester partagé entre l’AMO et l’AMC.

Le sondage BVA met aussi en lumière le fort attachement des Français à la liberté de choix en matière de santé : 85 % déclarent qu’il est important de pouvoir choisir un équipement optique (mais aussi des aides auditives ou une prothèse dentaire) au-delà de la palette de produits intégralement remboursés dans le cadre du 100 % santé. Ils sont 82 % à souhaiter pouvoir consulter le médecin de leur choix, même s’il pratique des dépassements d’honoraires.

Enfin, 85 % des personnes interrogées jugent que la complémentaire santé est actuellement indispensable (94 % des 65 ans et plus). 73 % les plébiscitent pour les remboursements supérieurs qu’elles offrent sur les soins pris en charge, 66 % pour les remboursements des dépenses non couvertes par la Sécurité sociale, mais seulement 36 % pour les réseaux de soins qu’elles mettent à la disposition de leurs bénéficiaires. Questionnés sur leur propre Ocam, 8 Français sur 10 s’en disent satisfaits. Dans le détail, 67 % se disent particulièrement satisfaits du niveau des remboursements et 64 % de l’accès à des réseaux de soins en optique, audio et dentaire.

*Etude réalisée par Internet du 19 au 27 juillet 2021 auprès d’un échantillon de 1001 Français âgés de 18 ans et plus, représentatif de la population nationale.