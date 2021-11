Après la mise en avant de son positionnement éthique, l’enseigne mutualiste lance une campagne nationale pour accélérer l’accès au soin visuel et auditif gratuit. Baptisée La Prévention pour Tous, celle-ci vise à informer un maximum de personnes sur la possibilité de faire tester sans frais sa vue et son audition dans les 1 200 points de vente Ecouter Voir.

Surfant sur le 100 % santé, qu’elle qualifie de « vraie conquête sociale », l’enseigne Ecouter Voir a conçu un plan de communication multicanal invitant les Français à pousser la porte de ses magasins. Il intègre un spot TV de 30 secondes, diffusé depuis le 6 novembre (à voir ci-dessous). Ce film souligne, via une voix off, « l’intérêt de voir et d’écouter cette publicité pour Ecouter Voir », à savoir le fait de pouvoir faire évaluer gratuitement sa vision et son ouïe au sein du réseau. Cette campagne, qui durera plusieurs semaines, est également déclinée en radio, presse et affichage.

« Selon l’OMS, une personne sur trois souffre de myopie dans le monde. Un trouble évolutif qui s’accélère notamment avec l’utilisation des écrans. En 2050, une personne sur deux pourrait être atteinte de myopie. En France, cela concerne aujourd’hui 20 % des enfants et 37 % des adultes, soit plus de 26 millions de personnes. Côté audition, les résultats sont d’autant plus alarmants. La France compte six millions de malentendants et seulement 41 % d’entre eux sont équipés d’aides auditives », argumente Ecouter Voir.

L’enseigne mutualiste indique également que le dispositif La Prévention pour Tous s’adresse à l’ensemble des Français : ceux qui ne sont pas encore équipés, pour détecter un éventuel défaut visuel et/ou auditif, mais aussi ceux qui le sont déjà, pour vérifier si leurs lunettes ou leurs aides auditives sont toujours adaptées.