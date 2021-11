Bruno Chaussignand, l’opticien et créateur de lunettes, célèbre les 10 ans d’existence de la marque de lunettes à son nom et a réalisé pour l’occasion une collection exclusive de 20 nouveaux modèles « pour lesquels il confirme et signe un travail exécuté avec exigence, précision et passion ».

Avec un père ingénieur et une mère géomètre, Bruno Chaussignand a très tôt aimé le design et la précision. « J’ai longtemps cru qu’il fallait trouver un métier technique pour rassurer ma famille mais je sentais aussi l’envie de m’exprimer dans un domaine plus artistique. Quand j’ai découvert l’univers de l’optique, ça a été une révélation : un monde où pouvaient coexister la technique et la création. » Si dès l’âge de 16 ans, il commence à dessiner ses premiers modèles, il faudra attendre l’ouverture de O Mil’Yeux, sa boutique au cœur de l’écusson à Montpellier, pour que la vraie commercialisation de ces créations débute.

Dix ans ont suffi à Bruno Chaussignand pour se faire un nom dans le secteur avec « des lunettes très typées, parfois surprenantes, qui prennent toute leur dimension une fois portées ». « Je suis de près toute la chaîne de conception avec nos partenaires français et allemands pour m’assurer de la qualité et du respect des lignes. Il faut 3 mois et plus de 50 étapes de fabrication pour réaliser une paire de lunettes » explique le créateur.

Aujourd’hui, la marque est bien implantée chez les opticiens créateurs français dans un développement totalement réfléchi. « Nous sommes heureux d’être sur notre chemin, ce n’est pas une autoroute mais la vue y est magnifique : notre souhait n’étant pas d’avoir une croissance exponentielle mais d’avancer à notre rythme, de vivre une évolution raisonnée. Cela nous offre du confort, une grande liberté et surtout un lien très fort avec nos clients » explique Marina, l’épouse et associée du créateur.