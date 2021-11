Les marques ont bien compris l’intérêt d’être présentes sur les réseaux sociaux en tenant compte des spécificités de Facebook, Instagram ou Twitter. Sur TikTok, c’est Alain Afflelou qui affiche une progression fulgurante.

En seulement 5 mois d’existence, le compte officiel Alain Afflelou sur TikTok compte déjà 123 000 abonnés, au point de devenir « la marque la plus engageante de son secteur » qui « confirme son leadership dans la conquête de modes conversationnels toujours plus innovants ».

Le compte présente une quarantaine de vidéos dans lesquelles plusieurs dizaines d’influenceurs se mettent en scène avec la collection Magic ou les produits des offres Tchin Tchin 3 paires d’été et Tchin Tchin Solaire. Ces vidéos ont généré deux millions de like et 42,3 millions de vues. Pour la marque, il s’agit de toucher une cible plus jeune en reprenant les codes et usages de cette plateforme très tendance.

« TikTok est devenu un média central dans notre stratégie de conquête, avec une audience de 45 % sur les 18-24 ans, mais aussi de plus de 44 % sur les 25-45 ans », détaille Bénédicte Chalumeau-Vignon, directrice de la Communication Groupe.