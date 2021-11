Dans le cadre de son plan stratégique Vision 2025, Krys Group lance actuellement sa marque employeur pour « recruter les meilleurs profils et fidéliser les talents pour renforcer les compétences au sein de ses équipes ».

Cette marque employeur, qui s’adresse aussi bien aux collaborateurs déjà en poste qu’aux potentielles recrues, en optique comme en audio, résume les valeurs que le groupe souhaite mettre en avant à travers la signature : « L’énergie d’un collectif, la force de vos potentiels ».

Pour Jean-Pierre Champion, directeur général de Krys : « Rejoindre Krys Group c’est intégrer une coopérative dynamique à l’esprit de famille unique dans laquelle vous serez considéré dans votre individualité et dont les membres vous apporteront écoute, soutien et convivialité au quotidien. C’est dans ce climat stimulant et sécurisant, enrichi de conditions optimales pour réussir votre mission que vous pourrez exprimer le meilleur de vous-même au service du collectif. »

Pour communiquer sur cette marque employeur, Krys Group a développé 3 visuels qui résument l’idée des « talents individuels [qui] se mettent en harmonie au service de l’équipe ». Le choix ne s’est pas porté sur un magasin d’optique ou un centre d’audio, mais une brigade de cuisine, une troupe de danse et un orchestre. Cette campagne qui a débuté le 8 novembre dernier en interne, s’est ouverte sur l’extérieur depuis le 16 novembre.

« Le dispositif sera suivi d’une grande campagne de recrutement et de visibilité online en début d’année prochaine. […] Krys Group prévoit par ailleurs de refondre ses sites corporate et de recrutement d’ici le printemps 2022 » promet la société.