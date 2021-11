Et de six ! L’enseigne vient à nouveau de recevoir la distinction « Elu Service client de l’année » dans la catégorie opticien, pour 2022. Elle est attribuée par Viséo Customer Insights depuis 2007. Le classement est réalisé à partir d’une phase de test de 6 semaines, avec 160 tests clients mystères.

« Nous sommes fiers d’être une marque innovante, visionnaire, qui se réinvente en permanence pour satisfaire ses clients. Nous cherchons à les surprendre par nos offres et nos produits, mais nous souhaitons surtout répondre à leurs attentes. Depuis six ans, nous avons l’honneur de compter parmi les atouts de notre marque le service clients le plus performant de notre catégorie. Six années d’excellence et de travail sans relâche, sur tous les canaux de requêtes clients existants. Bravo à nos équipes d’avoir à nouveau remporté ce challenge » s’est réjoui Olivier Henry, directeur général des ventes France.

Cette année, l’enseigne a obtenu une note globale de 18,35/20. Parmi les principaux chiffres de l’étude, Alain Afflelou peut se vanter d’un taux de 99 % d’appels téléphoniques aboutis, 90 % de réponse aux e-mails et une moyenne de 5,5 clics pour trouver une réponse en ligne. Toujours sur Internet, une question posée sur les réseaux sociaux obtient une réponse en moyenne en 1h07 et en 33 secondes sur le chat, un mode de communication très peu utilisé dans notre secteur. C’est d’ailleurs sur cette volonté d’innovation qu’a insisté Alain Pourcelot, PDG du groupe Afflelou : « Innover, nous le faisons en communication, avec les offres et les produits. Mais c’est aussi penser à de nouveaux outils pour satisfaire nos clients, en nous inspirant d’autres secteurs. Nous avons par exemple été le premier acteur de l’optique et de l’audition à utiliser la langue des signes dans notre relation clients. »