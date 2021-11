Axé sur l’expérience client, le nouveau concept Lissac vise à différencier l’enseigne de ses concurrents en mettant en avant son positionnement famille et sa capacité à accompagner les amétropes aux besoins spécifiques.

Pour l’agencement de ses points de vente, Lissac a opté pour une approche cocooning. Le concept reprend un marqueur fort de l’enseigne – son coloris rouge – et l’associe à des matières et tonalités naturelles pour instaurer une ambiance chaleureuse : bois, éclairage doré, nuances vertes… « Cette ambiance épurée valorise les montures et les différents espaces. Tous ces éléments créent des zones distinctes et facilitent le parcours client », explique le réseau, en soulignant que les meubles sont réalisés à partir de panneaux de bois fabriqués en France.

« Notre souhait était de créer un magasin accueillant dans lequel le client se sente bien et retrouve toute l’expertise des professionnels de santé de l’enseigne. Ce concept modulable a aussi été imaginé pour les opticiens Lissac. Nous voulons leur donner la possibilité d’exprimer leur créativité en personnalisant leur magasin tout en respectant l’ADN de la marque », déclare Jean-Luc Favène, directeur de l’enseigne Lissac.

Ce nouveau concept a été mis en place en mars dernier dans le magasin de Reichstett (67), à la faveur de travaux d’aménagement. Fin 2021, 12 points de vente du réseau, en création ou en travaux, l’auront repris. L’enseigne du groupe Optic 2000 a pour objectif d’accompagner 30 magasins par an dans son intégration d’ici 2025. Rappelons qu’elle compte à ce jour 233 points de vente et a réalisé un CA de 111 millions d’euros en 2020.